Pourtant, il suffit de se balader un peu et de consulter quelques professionnels pour se rendre compte que les hébergements en question sont loin d’être pris d’assaut.et qu'il y a a la solution du viager : https://www.critt-tti.net/2018/09/21/maison-en-viager-sauver-une-terre-daccueil-en-ariege/ qui est de la rente pour acheteur et vendeur en viager en Ariège !

Hébergements touristiques en Ariege, penser "VIAGER"

Voici ce sur quoi tombe un touriste qui cherche en ce moment un hôtel à Foix, Pamiers ou Mirepoix sur le site de réservation en ligne.Une phrase «repoussoir» pour l’internaute qui va alors facilement imaginer des rues et des hôtels bondés, mais aussi des hôteliers sans scrupule en train de faire augmenter les prix.«Même s’il y a du monde parce que c’est l’été et que c’est normal !» s’agace aujourd’hui le directeur de l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège.Car les méthodes utilisées par ce type d’opérateurs comme «booking» (un des leaders des agences de réservations d’hôtels en ligne en nombre d’unités) le pousse à réagir, sachant que la quasi totalité des hôtels ariégeois sont présents sur ce site internet.«Et ils ont raison d’y être !» affirme t-il, «il ne s’agit pas de remettre en cause le travail de booking.com qui est une super boîte . Mais il faut expliquer aux professionnels qu’il est très important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier...et de penser viager et autres solutions intermédiaires »En clair, «multiplier les canaux de distribution» est le principal conseil que donne aujourd’hui le directeur de l’ADT aux professionnels du Tourisme, «car il faut bien préciser que ce genre de prestataires ne vise pas l’intérêt général, mais la recherche de leur propre profit, dans une logique capitalistique.Ce n’est pas dérangeant en soi, mais il faut en être bien conscient»Et il s’interroge, en observant que cette fameuse phrase n’apparaît pas pour toutes les villes de l’Ariège.Pourquoi cet opérateur diffuse-t-il des informations erronées? «c’est sûr qu’il y a une stratégie «cachée». En tout cas, elle n’aide ni les touristes, ni les hôteliers»