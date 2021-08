Votre 1ere option : la piscine enterrée en blocs polystyrène.

La piscine hors sol est le choix le plus économique et convient bien aux petits terrains.

On a beau râler sur le coût, l’énergie générée en plus ou le temps de l’aménagement, posséder une piscine dans son jardin peut s’avérer bien utile en plein été caniculaire, voir carrément indispensable si vous avez des enfants. Deux solutions s’offrent à ceux qui ont décidé de plonger : les piscines hors sol et les piscines enterrées en blocs polystyrène en particulier.Plus onéreuse que la piscine hors-sol, elle est aussi plus « personnalisable » et vous permet de vraiment harmoniser cette nouvelle structure avec son environnement. En revanche, il s’agit d’une décision mûrement réfléchie qui va vous demander plus d’efforts que d’acheter de simples kits piscines enterrées ou chercher le prix de bloc polystyrène piscine . Déclaration de travaux à demander à votre mairie, choix de l’emplacement, forme (classique, à miroir, à débordement ?), matériaux, dimensions du bassin… Il vous faudra la plupart du temps faire appel à un pro. Côté budget donc, les prix débutent à 10 000 € et n’ont pas vraiment de limite. Tout dépend de vos choix en décoration, équipements… Une dernière solution existe, intermédiaire entre la piscine hors sol et enterrée, il s’agit de la piscine semi-enterrée, plus harmonieuse que celle complètement en dehors du sol, et moins chère que celle complètement dedans.Elle vous permet d’obtenir une piscine rapidement sans faire appel à un professionnel (un bricoleur du dimanche fera l’affaire). Le choix dans ce type de piscine s’est largement étoffé ces dernières années : piscines autoportantes, piscine Intex, piscines hors sol bois… Vous pouvez désormais acquérir une piscine hors sol des plus esthétique, qui s’adapte à votre résidence. La plupart, facilement montables et démontables, sont livrées en kits. Les prix varient énormément : entre 70€ et 10 000 € pour les plus luxueuses. Pensez aussi à compter dans votre budget le prix de l’entretien piscine (je vous en reparlerai plus en détail dans un autre post) : robots, jeux, liner, chauffage de l’eau, spots etc…Si vous recherchez maintenant la bonne affaire qui vous permettra de farnienter au soleil sans affronter une horde de plagistes, faites un tour du côté de la Vente Evénementielle piscine et des soldes piscine qui ont lieu en ce moment . Vous y trouverez des réductions allant jusqu’à 49% !