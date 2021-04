Le métier d’agent immobilier à Perpignan

Les différentes missions des agents immobiliers

Un professionnalisme certain

L’agent immobilier sert d’intermédiaire entre dans le cadre du marché immobilier. On pense souvent que la fonction d’un agent immobilier se résume à trouver des acheteurs ou des vendeurs dans les Pyrénées Orientales. En réalité, ses compétences vont au-delà de la vente. Tout cela pour dire que le travail des agences immobilières mérite d’être connu afin de pouvoir pleinement profiter de leurs prestations. Il est donc donné ici quelques précisions sur les fonctions réelles des agents immobiliers du 66.Par exemple, Pour l' achat d'un T4 à Perpignan , un mandat devra donc être bien rédigé en respectant la loi. Sa durée de validation ainsi que son éventuelle reconduction doivent être précisées. Si l’un de ses clauses est absent, le mandat ne peut être valable. En terme clair, à part la mission confiée à l’agence immobilière, la durée, l’échéance, la reconduction ainsi que la durée de la réduction du mandat doivent être mentionnées en noir sur blanc à part la mission confiée à l’agence immobilière.Tout le monde connait la fonction de l’agent en tant qu’intermédiaire dans une vente immobilière. Il se charge de trouver un acheteur selon le mandat qui lui est confié. Il peut aussi intervenir dans la recherche d’un bien immobilier à Perpignan pour le solde d’un futur acheteur. Mais ce que la plupart des gens ignore, c’est que la gestion locative d’un bien peut aussi faire l’objet d’une mission de l’agence immobilière.Dans ce cas là, l’agent devra assurer la recherche de locataires. Comme mentionné précédemment, tout cela doit être enregistré par écrit. Mais tout peut faire l’objet d’une négociation. La gestion locative confiée à l’agent immobilier doit préciser toutes les missions qui incombent au mandaté. En effet, cela peut aller de la recherche de locataires, en passant par l’encaissement des loyers pour finir aux litiges relatifs aux impayés. Il suffit juste de disposer d’un contrat en bonne et due forme pour assurer le bon fonctionnement du tandem mandant/mandataire.Afin de garantir la sécurité des agents immobiliers et des clients, la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) regroupe plus de 12.000 agences reparties en France, dont 200 à Perpignan et sa région. C’est la première organisation qui regroupe tous les métiers de l’immobilier. Depuis 2005, les professionnels de l’immobilier se sont même dotés d’un code d’éthique et de déontologie. Les agences immobilières n’échappent pas aux différents principes de la FNAIM dont le principal est la culture du professionnalisme afin de garantir la satisfaction des clients.