Construction de piscine Piscine coque

Composition du kit piscine

Livrée avec son bloc de filtration, la piscine monocoque vous propose le meilleur rapport qualité/prix du marché.Votre bassin vous est livré direct usine, ce qui économise de nombreux frais et vous permet de bénéficier des prix exceptionnels que nous affichons.Vous avez le choix entre deux dimensions et trois couleurs (bleu, blanc et sable).Le tarif de construction de piscine à Perpignan (voir : https://www.produits-piscines.fr/constructeur-piscine-perpignan-66.html )comprend la coque choisie, le bloc filtrant, le transport et 2 h de manipulation de la coque sur le chantier. Conditions d'accès chantier : largeur 3 m, hauteur 7 m, flèche (distance entre le camion et l'axe de la piscine) : 11 m.Le kit comprend la coque polyester et son bloc de filtration. La bonde de sécurité anti-soulèvement est systématiquement fournie.Vous pouvez aussi opter pour une coque avec filtration traditionnelle : nous consulter.Caractéristiques du bloc de filtrationMarque : Graf, concept Tecnic GrafFiltration à cartouche 8 m³/hSkimmer et buse de refoulementPompe Espa 8 m³/hCoffret électrique avec transformateurProjecteur 100 W halogène.Le bloc filtrant Tecnic Garf permet d'obtenir une excellente qualité de filtration avec un temps d'installation et d'entretien minimaux. La structure en polyester et autres composites est robustee ; elle résiste aux intempéries et aux rayons ultraviolets. Il évite l'installation de tuyauteries enfouies dans le jardin. Complètement monté en usine, il suffit de le placer au bord de la piscine, de le fixer à la structure et de le connecter au réseau électrique et à une vidange.L'eau suit un mouvement rotatoire, impulsé par des becs latéraux et recueillie par un skimmer placé sur le côté opposé au système de filtration. Le mouvement de l'eau est ainsi garanti, les zones mortes sont éliminées et le système permet d'utiliser une pompe qui consomme moins.